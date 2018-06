El fiscal mantiene la pena para el mayoral que fingió el robo de los becerros al considerar que sus palabras "caen por su propio peso"

El juicio contra el mayoral de una finca de Narros de Matalayegua acusado de fingir un violento robo de becerros bravos ha quedado en la mañana de este jueves visto para sentencia. En la última sesión de la vista oral el representante del Ministerio Fiscal ha mantenido su petición de 5.400 euros de multa para el acusado por un delito de simulación al entender que las palabras de D.M.G. son "increíbles" y "caen por su propio peso".

El fiscal, en sus conclusiones finales, ha manifestado que existen pruebas suficientes para considerar que el varón se inventó el asalto para ocultar que los animales habían muerto simplemente por descuido y encuentra en sus declaraciones varias contradicciones. Así, el fiscal ha señalado que "es imposible" que los supuestos ladrones ya estuvieran en la finca cuando el acusado llegó, porque "los hubiera visto", ni que llegaran luego, ya que no dio tiempo a la sucesión de la agresión desde las ocho de la mañana que el mayoral llegó a la finca hasta las 8.25 horas que se dio aviso a la Guardia Civil. De la misma forma, recuerda que la denuncia fue presentada dos días antes de la jornada en la que estaba previsto el herradero, donde se iba a ver el estado de los animales, y que eso le llevó a simular el robo.

Por su parte, la letrada de la defensa solicita para él la libre absolución al considerar que no ha podido acreditarse que se lo inventara. Asegura que no consta la causa de la muerte de los animales, si D.M.G. tuvo algo que ver en ella y que los propietarios de la finca, como han acreditado algunos testigos, no proporcionaban al acusado el pienso necesario para alimentar al ganado. Del mismo modo, considera acreditado por el forense que el episodio supuso un estrés postraumático grave a su defendido y que el hombre no ganaba nada fingiendo el delito ya que "solo ha perdido reputación y trabajo". Finalmente la abogada ha pedido ante la jueza que se respete el derecho a la presunción de inocencia, algo que a su juicio se ha vulnerado.