A Topas el encapuchado que intentó robar el martes en un súper de la calle Filipinas

El hombre que la tarde del martes intentó robar en un supermercado de la calle Filipinas, en el barrio del Rollo, ingresó ayer en el centro penitenciario de Topas después de que confesara ante el juez que también era autor de dos atracos similares en una gasolinera de la calle Calzada de Medina.



Según ha podido saber este diario por diversas fuentes del caso, se trata de un joven de 28 años de edad al que la Policía Nacional le seguía la pista después de que el pasado mes de marzo atracara hasta en dos ocasiones la gasolinera del antiguo Mercasalamanca. Sin embargo, los agentes no habían conseguido dar con él y no fue hasta la tarde del martes, cuando fue pillado ´in fraganti´ por el encargado del comercio al que intentó robar encapuchado, cuando los agentes le dieron caza. Las mismas fuentes aseguran que el individuo actuó antes de ayer con un modus operandi muy similar al que empleó meses atrás, tapándose en ambos casos la cara con un pasamontañas y utilizando una pistola de fogueo.



Tras pasar 24 horas en los calabozos de la Policía Nacional el hombre, al que no le constan más antecedentes penales de los ya citados, fue conducido alrededor de las 17.00 horas de ayer al Juzgado de Instrucción de guardia para prestar declaración por estos hechos y una vez ante el juez confesó su autoría, asegurando que lo hizo "por necesidad".





