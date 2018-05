El rapero Valtonyc se fuga para evitar su entrada en prisión

Valtonyc se ha fugado. El rapero huye de España para evitar su inminente entrada en prisión, según avanza ElNacional.cat. Este jueves se le acababa el plazo de diez días para presentarse en cualquier cárcel. Si no lo hacía voluntariamente, se activaría una orden de detención. Según este mismo portal web, el destino es Suiza o Bélgica.



En su último tuit, el rapero avisaba de que no lo iba a poner fácil. "Mañana es el día. Mañana van a tumbar la puerta de mi casa para meterme en la carcel. Por unas canciones. Mañana España va a hacer el ridículo, una vez más. No se lo voy a poner tan fácil, desobedecer es legítimo y obligación ante este estado fascista. Aquí no se rinde nadie", expresaba en su cuenta antes de conocerse su fuga.





