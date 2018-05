Al menos una mujer muerta y 12 heridos en una fuerte explosión por pirotecnia en Tui

La Xunta confirma oficialmente una víctima mortal como consecuencia de la explosión de material pirotécnico registrada este miércoles en Tui (Pontevedra), aunque fuentes consultadas por Europa Press confirman que una de las víctimas alertó a los servicios de emergencias de que en el interior de su vivienda, totalmente derrumbada, había tres personas.



Una fuerte explosión de material de pirotecnia se produjo sobre las 16,30 horas de este miércoles en un cobertizo anexo a una vivienda en la parroquia de Paramos, produciendo numerosos daños a varios kilómetros a la redonda, dada la magnitud de la onda expansiva.



Fuentes de la investigación han confirmado que fue detenido el dueño de la entidad por "homicidio, imprudencia y estragos". El arrestado ha sido trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra.



Como consecuencia de este suceso, la Xunta ha confirmado de forma oficial una víctima mortal, aunque fuentes consultadas por Europa Press han apuntado que uno de los heridos asistidos informó de que en el interior de su vivienda, de la que él acababa de salir poco antes del suceso, se encontraban tres personas en el momento en que se vino abajo y tras lo que quedó totalmente derrumbada.



De hecho, efectivos de Bomberos han confirmado que las viviendas derrumbadas por la onda expansiva y la fuerte explosión en esta pequeña parroquia superan la veintena, por lo que los servicios de emergencias continúan trabajando en la zona para iniciar el desescombro y poder localizar a posibles personas desaparecidas o nuevas víctimas.



De hecho, agentes de los Tedax de la Guardia Civil se encuentran trabajando en la zona para asegurarla y permitir que los servicios de rescate puedan "empezar a trabajar", según ha confirmado el vicepresidente de la Xunta. También se ha solicitado la colaboración de los perros de rescate de la unidad canina.



Alfonso Rueda ha explicado que los servicios de emergencias aún no han podido "entrar en las viviendas más afectadas" para realizar el desescombro y localizar posibles víctimas, por lo que no pueden confirmarse de forma oficial y se está hablando con vecinos y víctimas para saber el paradero de posibles desaparecidos.



"Las casas pegadas --al punto de la explosión-- están totalmente arrasadas y no se ha podido entrar", ha dicho Rueda, algo que se realizará "mientras haya horas de luz" y con focos y generadores llegada la noche.



27 HERIDOS

Por su parte, los heridos en la explosión se elevan, según los últimos datos oficiales, a 27, de los cuales siete son menores de edad y 20 son adultos, han confirmado fuentes del 112. No corre peligro la vida de ninguno de los heridos, por el momento.



Además, fuentes sanitarias han confirmado a Europa Press que en el Hospital Álvaro Cunqueiro fueron trasladados los primeros doce heridos, sin que su vida estuviese comprometida. De estos primeros heridos, ocho son adultos y cuatro son niños.