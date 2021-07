¿Vacunarse estando embaraza? Conoce las claves para ello

En este contexto, el doctor Delgado resalta que la mayor parte de los casos son asintomáticos en las embarazadas, lo que no disminuye el riesgo de la infección en el embarazo, puesto que en Murcia, por ejemplo, dice que se ha registrado la muerte de fetos por la covid asintomáticos en madres. “Cuando se han estudiado placentas estaban infiltradas por el SARS-CoV-2, por lo que no disminuye el riesgo en el embarazo el estar asintomática. De hecho, en España tenemos protocolizado el heparinizar a las mujeres aunque sea asintomáticas”, subraya el ginecólogo.

Además, precisa que se sabe por estudios internacionales que una mujer embarazada si contrae la COVID cuenta con un riesgo 6 veces mayor de ser hospitalizada que cualquier otra mujer, pero 22 veces más alto de morir que una embarazada normal. “Por tanto sí hay patología que justifique la vacunación. Si no puedes garantizar el aislamiento social no queda más remedio que vacunar, más este verano donde se están disparan casos lo idóneo sea vacunarse en el embarazo y es lo que se está haciendo.

Por otro lado, en el documento elaborado por la SEGO y FACME recogen que no es necesario esperar un tiempo determinado entre la vacunación y la búsqueda de un embarazo: “Según la ficha técnica de las vacunas actualmente disponibles, los estudios en animales no mostraron efectos dañinos directos o indirectos con respecto a la toxicidad reproductiva”.

“Por principio de prudencia se recomienda la vacunación en el segundo trimestre de embarazo, si bien ya hay evidencia científica que corrobora que no existe ningún peligro si la mujer gestante se vacuna durante el primer trimestre. Por tanto, no habría ningún problema si se vacunan al principio del embarazo, o incluso si están planeando un embarazo, según la evidencia científica que se está constatando en los últimos meses”, insiste el ginecólogo.

En este sentido, el doctor Delgado apunta que, según las fichas técnicas de las vacunas disponibles, el embarazo no constituye una contraindicación para la vacunación frente a la covid, si bien el problema que hay es que los estudios de seguridad más avanzados de vacunas los está desarrollando Pfizer, con embarazadas de más de 24 semanas de gestación y estos todavía no han terminado.

En este punto, el presidente de la Sección de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia recuerda que durante la gestación están contraindicadas las vacunas de virus atenuado, por lo que para las gestantes se aconsejan a día de hoy las vacunas de ARN mensajero (Pfizer y Moderna).

“El mecanismo de acción de las vacunas de ARN mensajero es inocuo en cualquier trimestre del embarazo. No conlleva ningún riesgo ni para la madre ni para el feto. Esto no se ha transmitido a la sociedad para quitar miedos, y por ello existe ese miedo actual. Lo que hay que tener claro es que con estas vacunas no modificas el ADN, no les metes material genético a la embarazada, sino un código de ARN mensajero, un sistema de instrucciones al organismo para que produzca una proteína que está en el virus, pero que no es el virus, de forma que induce en el cuerpo una respuesta inmune frente a esta proteína, para que en caso de que el cuerpo contraiga la infección cuente con anticuerpos para combatirla”, explica.

A su vez, el doctor insiste en que este mecanismo de acción es “seguro para la gestante y para el feto” porque, según reitera, no se introduce un material genético. “No se modifica ADN. No se toca para nada, por eso estas vacunas son seguras para las embarazadas y para los fetos”, recalca, al tiempo que señala que a nivel institucional se está recomendando la importancia de que las embarazadas reduzcan sus contactos.

En última instancia, el miembro de la SEGO recuerda que en España se vacuna de forma habitual a las mujeres gestantes de tosferina y de gripe, y no descarta que en un futuro, cuando la pandemia baje de intensidad, también se inyecte una dosis de recuerdo frente a la covid a las embarazadas.

A su vez, la última recomendación del Ministerio de Sanidad español, a fecha de 6 de julio, aconseja a las mujeres embarazadas, o que deseen quedarse embarazadas, el vacunarse.

“En base a los datos disponibles, que no indican ningún efecto adverso sobre el embarazo, y las recomendaciones de otros países, se propone vacunar a las embarazadas o mujeres en periodo de lactancia con vacunas de ARNm cuando les corresponda según el grupo de priorización al que pertenezcan y en cualquier momento del embarazo”, sentencia.

Desde la Asociación Española de Vacunología (AEV) recuerdan que el Scientific Advisory Group of Experts (SAGE) de la Organización Mundial de la Salud ha actualizado sus recomendaciones de vacunación frente a la covid a fecha 16 de julio, incluyendo las mujeres gestantes en el escenario II del Prioritization Roadmap, considerándolas como pertenecientes a un grupo con comorbilidades o estados de salud determinados como de un riesgo significativamente alto de padecer enfermedad grave o de fallecer.

“En este sentido, se enfatiza que las vacunas inducen respuestas de anticuerpos que pasan al bebé por la placenta proporcionándole protección temporal mientras que protegen a la madre. En el mismo informe no recomienda discontinuar la lactancia materna en caso de recibir la vacuna”, aclara.