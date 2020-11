Aunque el material genético del SARS-CoV-2 todavía puede detectarse en muestras respiratorias o de heces durante varias semanas, un examen sistemático y un metaanálisis de tres coronavirus humanos publicado en la revista ‘The Lancet Microbe’ no ha encontrado ningún virus vivo (que pueda causar infección) en ningún tipo de muestra recogida más allá de los nueve días del inicio de los síntomas. Según sus resultados, las personas con el SARS-CoV-2 tienen más probabilidades de ser altamente infecciosas desde la aparición de los síntomas y los cinco días siguientes.

“Nuestros hallazgos coinciden con los estudios de rastreo de contactos que sugieren que la mayoría de los eventos de transmisión viral ocurren muy temprano, y especialmente dentro de los primeros 5 días después de la aparición de los síntomas, lo que indica la importancia del auto-aislamiento inmediatamente después del comienzo de los síntomas”, explica el líder del estudio, Muge Cevik, de la Universidad de St. Andrews (Reino Unido),

Este estudio examinó específicamente a las personas infectadas con el SARS-CoV-2 y principalmente a las que fueron hospitalizadas, por lo que los resultados solo son relevantes para el período de autoaislamiento de las personas con COVID-19 confirmado, y no se aplican a las personas en cuarentena que pueden o no haber estado expuestas tras el contacto con alguien infectado. Muchos países recomiendan actualmente que las personas con una infección de SARS-CoV-2 se autoaisle durante 10 días, lo que los autores dicen que está en consonancia con sus hallazgos, cubriendo cautelosamente el período de infecciosidad.

Comprender cuándo es más probable que los pacientes sean infecciosos es de importancia decisiva para fundamentar medidas eficaces de salud pública destinadas a controlar la propagación del virus. En este estudio, se examinaron los factores clave que intervienen en ello: la carga viral (cómo cambia la cantidad de virus en el cuerpo a lo largo de la infección); el desprendimiento de ARN viral (el tiempo que alguien desprende material genético viral (ARN), que no indica necesariamente que una persona sea infecciosa, ya que no es necesariamente capaz de replicarse); y el aislamiento del virus vivo (un indicador más fuerte de la infecciosidad de una persona, ya que el virus vivo se aísla y se prueba para ver si puede replicarse con éxito en el laboratorio).

Los investigadores incluyeron 98 estudios con cinco o más participantes, estudios de cohortes y ensayos controlados aleatorios; 79 se centraron en el SARS-CoV-2, 73 de los cuales incluyeron solo pacientes hospitalizados; ocho en el SARS-CoV y 11 en la infección por el MERS-CoV. A partir de estos estudios, los autores calcularon la duración media de la excreción del ARN viral y examinaron los cambios en la carga viral y el éxito del aislamiento del virus vivo a partir de diferentes muestras recogidas a lo largo de una infección.

El análisis de los resultados de los estudios del SARS-CoV-2 mostró que la duración media del desprendimiento del ARN viral en el tracto respiratorio superior, el tracto respiratorio inferior, las heces y el suero fue de 17 días, 14,6 días, 17,2 días y 16,6 días, respectivamente. La duración más larga del desprendimiento de ARN fue de 83, 59, 35 y 60 días, respectivamente.

De los once estudios que intentaron aislar el virus vivo, los ocho que utilizaron muestras respiratorias lograron cultivar con éxito virus viables dentro de la primera semana de la enfermedad. De los estudios que también midieron la carga viral del ARN, éstos demostraron una relación entre el éxito del aislamiento del virus vivo con los niveles de carga viral. Ningún estudio incluido en esta revisión sistemática logró aislar con éxito el virus vivo más allá del noveno día de síntomas en ningún tipo de muestra, a pesar de las cargas virales de ARN persistentemente altas. Hasta ahora, solo unos pocos estudios han logrado aislar con éxito el virus vivo de las muestras de heces, a pesar de la prolongada pérdida de ARN, y sigue sin estar claro el papel de la transmisión oral-fecal para el SARS-CoV-2.

“Estos hallazgos sugieren que en la práctica clínica, puede que no sea necesario repetir las pruebas de PCR para considerar que un paciente ya no es infeccioso, ya que esto podría seguir siendo positivo durante mucho más tiempo y no indica necesariamente que puedan transmitir el virus a otros. En los pacientes con síntomas no graves, su período de infecciosidad podría contarse en cambio como 10 días a partir de la aparición de los síntomas”, señala Cevik.

La carga viral más alta del ARN del SARS-CoV-2 se detectó en una etapa temprana del curso de la enfermedad, en el momento en que comienzan los síntomas, o antes del quinto día de los síntomas. En contraste, las cargas virales 8 y MERS-CoV alcanzaron su punto máximo a los 10-14 días y 7-10 días después de la aparición de los síntomas, respectivamente, lo que explica por qué la transmisión de estos virus puede reducirse eficazmente mediante la identificación inmediata, el aislamiento y la cuarentena de las personas que muestran síntomas de la enfermedad. Solo doce estudios informaron sobre personas asintomáticas infectadas con el SARS-CoV-2 y, de ellos, seis también examinaron la rapidez con que las personas eliminaban el material viral de su cuerpo.

“Aunque las cargas de ARN viral parecen ser muy similares entre los que tienen y los que no tienen síntomas, unos pocos estudios sugieren que los individuos asintomáticos podrían eliminar el material viral de sus cuerpos más rápidamente. Varios estudios han descubierto que los individuos con infección asintomática pueden eliminar el virus con mayor rapidez, lo que sugiere que los que no tienen síntomas pueden ser tan infecciosos como los que tienen síntomas al principio de la infección, pero pueden ser infecciosos durante un período más corto. Sin embargo, en esta etapa se dispone de datos limitados sobre la eliminación del virus infeccioso en personas asintomáticas para informar de cualquier cambio de política sobre la duración de la cuarentena en ausencia de pruebas”, añade Cevik.

Este es el estudio más exhaustivo de estos tres coronavirus respiratorios hasta la fecha y es mayor que el anterior meta-análisis sobre el SARS-CoV-2, pero los autores señalan algunas limitaciones. Por ejemplo, muchos de los pacientes de los diferentes estudios incluidos en la revisión sistemática y el metaanálisis fueron hospitalizados y recibieron una serie de tratamientos que pueden afectar el curso de su infección, los estudios incluyeron diferentes poblaciones que fueron seguidas y tratadas de manera diferente, y en la interpretación de las estadísticas utilizadas para medir la duración de la excreción viral. Es posible que el período de infecciosidad tampoco coincida exactamente con el cultivo satisfactorio del virus vivo a partir de las muestras, aunque es probable que éstas se superpongan ampliamente.

“La mayoría de los estudios incluidos en nuestra revisión se realizaron en pacientes que fueron admitidos en el hospital. Por lo tanto, nuestros hallazgos pueden no aplicarse a personas con una infección más leve, aunque estos resultados sugieren que aquellos con casos más leves pueden eliminar el virus más rápidamente de su cuerpo. Además, es probable que el creciente despliegue de tratamientos como la dexametasona, el remdesivir y otros antivirales e inmunomoduladores en los ensayos clínicos influya en la eliminación del virus en los pacientes hospitalizados. Se necesitan más estudios sobre la eliminación de virus en este contexto”, concluye la autora principal del trabajo, Antonia Ho, del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de Glasgow (Reino Unido).