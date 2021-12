Trucos y consejos para congelar bien los alimentos

En este momento son muchas las familias que se plantean la posibilidad de comprar alimentos para congelarlos y, de ese modo, evitar la escalada de precios que se presenta cada Navidad. Para eso hay que tener en cuenta algunas recomendaciones, porque no todo debe entrar de la misma manera al congelador. Teniendo en cuenta que los más previsores se proveen ahora sobre todo de carne, tienen que saber que antes de ponerla a baja temperatura tienen que eliminar el exceso de grasa, la piel y los huesos. Después deben hacer porciones adecuadas al uso que se le va a dar, para no tener que descongelar todo si no es necesario, y envolverlas en aluminio o plástico para que el frío no las queme.

Los pescaderos constatan que muchos clientes se llevan merluza, besugo y almejas para comprarlos más baratos y disfrutarlos en Navidad. En este caso el procedimiento es muy parecido al de la carne. Los expertos recomiendan descamar, destripar y separar la cabeza de las piezas, así como lavar y secar bien. Por último, y para que no pierdan propiedades, se deben envolver en hojas de plástico o de aluminio.

Para congelar los productos también hay que valorar el tipo de envase y si contiene líquidos. Es importante conocer que el cristal corre riesgo de romperse a bajas temperaturas, sobre todo si lleva líquido. Por eso en el caso de que haya necesidad de conservarlos es mejor que el recipiente en el que se introducen los líquidos deje vacíos hasta tres centímetros del borde. También son muy útiles las bolsas de plástico. En este punto hay que destacar también que un envase que se haya abierto no debería congelarse, ya sea un producto fresco, una conserva o una semiconseva. El motivo es que una vez que se abre aumentan las posibilidades de que se contamine y que, tras la descongelación, el alimento tenga más posibilidades de estar contaminado que en su estado originario.

Pero lo más importante en todo este proceso es tener presente que un producto congelado no se puede volver a congelar, ya que además del riesgo de reactivar y multiplicar los microorganismos, las bajas temperaturas transforman el agua propia de los alimentos en cristales, lo que les hace perder tejido y el agua donde se concentran todas sus propiedades, por lo que perderán en textura y sabor.