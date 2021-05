Trucos para cocinar la berenjena y que sea más saludable.

La berenjena es un regalo de la tierra. Uno de los alimentos estrella de la cocina mediterránea que proporciona un buen número de beneficios para nuestra salud y que además es accesible y fácil de cocinar. El problema es que a veces no damos con la tecla exacta para sacarle el máximo rendimiento. Cocinar la berenjena de una forma o de otra marca la diferencia entre apostar por un plato saludable o no. No es lo mismo comer unas rodajas de berenjena rebozada con harina y huevo que hacerlas a la plancha. Por este motivo vamos a repasar algunos trucos para conseguir exprimir las propiedades que tiene la berenjena para perder peso.

La forma más sencilla, rápida y saludable de cocinar la berenjena es a la plancha. Al igual que podemos hacer con el calabacín, se trata de una receta donde el alimento no pierde sus propiedades y al mismo tiempo no se le dota de otros ingredientes que puedan incrementar sus calorías. Simplemente hay que lavar la berenjena, partir unas rodajas finas, ponerlas en una bandeja con un pequeño chorro de aceite de oliva y colocarlas en la plancha cuando esté caliente. Vuelta y vuelta, y a comer. Si queremos darle un poco de sabor se le puede poner una pizca de sal, pero lo ideal es evitarlo.

Otra receta que potencia el carácter saludable de la berenjena consiste en cocinarla al horno. La lavamos y cortamos en rodajas y las colocamos en la placa del horno con un chorro de aceite de oliva. Las dejamos unos minutos hasta que se cocinen y se pueden servir con un poco de miel, ya que este endulzante casa a la perfección con la berenjena.

Por último os recomendamos probar los rollitos de berenjena. De nuevo hay que lavarla y cortarla en láminas finas. En un bol las mezclamos con sal, dejamos reposar durante 30 minutos y las enjuagamos. Esta operación es fundamental realizarla cuando vamos a hacer ésta y otras recetas como las berenjenas rellenas. Ponemos las rodajas en una placa de horno con un poco de aceite y sal. Cuando estén en su punto, las sacamos y colocamos encima unas rodajas de tomate, albahaca y queso de cabra. Enrollamos y pinchamos con un palillo. El último toque consiste en rociar con aceite de oliva virgen extra los rollitos, y a comer.