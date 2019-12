Siete sencillos trucos para no engordar esta Navidad

Las Navidades están a la vuelta de la esquina y con ellas vienen una serie de eventos que podrían hacer que cojamos algunos kilos de más. Cenas familiares, comidas de empresa, con amigos, polvorones o turrón entre horas, más copas de las habituales... son algunas de las prácticas que podrían hacer que terminemos las fiestas con más peso. Muchas personas que buscan mantenerse en su peso durante todo el año no pueden evitar engordar durante estas fechas. Sin embargo, aunque no engordar en Navidad parezca imposible, no lo es. Aunque para ello necesitas mucha fuerza de voluntad y saber decir que no a determinadas proposiciones, aquí tienes algunos trucos para no engordar durante Navidad.

1. No dejes de hacer deporte

Cuando llegan las fiestas se suele perder la rutina de hacer deporte o ir al gimnasio. Sin embargo, dejar de hacer ejercicio es uno de los errores más graves si no se quiere engordar en Navidad. Debes intentar no dejar de lado el deporte a diario porque así quemarás calorías y te mantendrás en forma. Basta con 45 minutos de ejercicio que marcarán la diferencia y con los que conseguirás no coger peso durante estas fiestas.

2. Beber mucha agua

Este es uno de los trucos más sencillos e imprescindibles no solamente en Navidad, sino durante todo el año. Hidratarse es muy importante y ayuda a no coger tanto peso, además de tener otros muchos beneficios para tu salud. Sin embargo, si lo que buscas es no engordar en Navidad, es un truco infalible. Bebiendo agua conseguirás un efecto de saciedad más rápido y así dejarás de comer antes.

3. Come despacio

Aunque parezca insignificante, se trata de una de las pautas que debes seguir si no quieres engordar en Navidad o en cualquier época del año. Masticar la comida de forma pausada hará que tengas sensación de saciedad mucho antes, consiguiendo de esta forma que comas menos. Durante las navidades solemos masticar muy rápido y distrayéndonos, de tal forma que no nos damos cuenta cuando ya estamos llenos. Otro truco para comer más despacio es hablar mucho durante las comidas, así lograrás comer más despacio y serás más consciente de cuando no quieres más y comes sin ganas.

4. Aperitivo previo

Un truco muy eficaz es comer un aperitivo saludable antes de ir a una cena o comida. Aunque parezca mentira, un snack saludable antes de una comida pesada conseguirá que no tengas tanta hambre y así, comerás menos.

5. No comas sin ganas

Una de las prácticas más habituales que solemos realizar cuando vamos a una cena es probar de todo un poco. Si lo que buscas es no engordar durante la Navidad, quítatelo de la cabeza. Debes tratar de comer lo justo para llenarte, no comas más de lo que tu cuerpo necesita. De esta forma, debes olvidarte de probar todo lo que pase por tus manos o de hacerlo por compromiso para no dejar nada en el plato.

6. Aléjate del pan.

El pan es uno de los mayores enemigos si lo que se pretende es perder pero o, en este caso, no ganarlo. Por ello, intenta no tener el pan a tu alcance porque así no lo echarás de menos. La gran mayoría de veces que consumimos este alimento es de forma mecánica, casi sin darnos cuenta. Prescindir del pan no cuesta mucho y marca una gran diferencia a la hora de coger peso.

7. Elige lo que comes