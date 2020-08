La siesta es, sin ninguna duda, una de las costumbres españolas más típicas. ¿Quién no se ha dormido en alguna ocasión una buena siesta? Pues hay que tener cuidado, porque un estudio ha demostrado que dormir más de una hora de siesta puede llevarte a tener problemas serios de salud. Un estudio presentado en el congreso anual de la Sociedad Europea de Cardiología ha demostrado que hacer esto se asocia con un 34% más de probabilidades de enfermedades cardiovasculares en comparación con la gente que no lo hace. Además, el estudio recomienda siestas cortas, entre 30 y 45 minutos, porque “podrían mejorar la salud del corazón en las personas que no duermen lo suficiente por la noche”.

Sobre este tema, existen muchas investigación, y algunas de ellas además han relacionado la siesta con enfermedades como la diabetes, la hipertensión y la mala salud física en general, indica el comunicado de la Sociedad Europea de Cardiología.

El estudio, que no solo tiene en cuenta la duración de la siesta sino también la cantidad de sueño nocturno, analizó datos de 313.651 participantes en otras investigaciones, de los que un 39 % practicaba la siesta.

El análisis determinó que las siestas de más de 60 minutos “se asociaban con un riesgo 30 % mayor de muerte por todas las causas y un 34 % más de probabilidad de enfermedades cardiovasculares en comparación con no dormir la siesta”, destaca el comunicado.

Las siestas inferiores a media hora, según el experto no son un factor de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares.