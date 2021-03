Sanidad recomienda tomar paracetamol antes de vacunarse con AstraZeneca

Aunque algunos médicos han señalado que no es conveniente la administración de paracetamol u otros antiinflamatorios antes de ponerse una vacuna pues podrían interferir en la respuesta inmune, el Ministerio de Sanidad recomienda tomar un gramo de paracetamol antes de vacunarse con la fabricada contra el coronavirus por AstraZeneca.

Así se recoge en la actualización de la Estrategia de Vacunación frente al Covid-19 publicada el 26 de febrero. En este documento se indica que se han observado “reacciones locales y sistémicas leves”, pero “frecuentes” en personas a las que se les ha administrado la vacuna de AstraZeneca. Por eso, el Ministerio aprueba “utilizar dosis de un gramo de paracetamol previa a la vacunación, seguida de un gramo cada seis horas durante las primeras 24 horas”. Con esta medida se intenta reducir sus efectos secundarios como “el dolor local, la febrícula, los escalofríos, las mialgias, la cefalea y el malestar postvacunal”.

Según Sanidad, la utilización del paracetamol antes de la inoculación de esta vacuna no influye en la respuesta inmune del paciente, por lo que no se reduce su efectividad, un hecho que no está comprobado en el caso de las vacunas de Pfizer-Biontech y Moderna.

El Ministerio asevera que los ensayos clínicos en fase III hasta la fecha con la vacuna de AstraZeneca “aportaban datos limitados en mayores de 55 años sobre su eficacia”, lo cual ha llevado a recomendar por el momento su utilización en personas de entre los 18 y los 55 años de edad hasta tener datos de otros ensayos pendientes de terminar.

La pauta de vacunación de la vacuna de AstraZeneca es de dos dosis de 0,5 ml con una separación entre las dosis entre 10 y 12 semanas, preferiblemente 12 semanas, pues se ha apreciado una eficacia más elevada, incide el documento de Sanidad.