Respuestas a las dudas más frecuentes sobre la vacunación del COVID-19

Por ello, y para que no te queden dudas sobre lo importante que es vacunarte en esta pandemia, aquí te intentamos resolver las principales dudas sobre la vacunación contra la COVID-19, con la ayuda de varios expertos e instituciones internacionales:

Estos nuevos medicamentos se han desarrollado tan rápido, entre otros puntos, por el “tremendo impacto” de la pandemia, según asegura el socio fundador de la Asociación Española de Vacunología (AEV), el doctor José A. Navarro-Alonso, pero también gracias a las propias características del virus que, respecto a otros patógenos, “se trata de una diana más fácil para una vacuna potencial, además de un candidato para evaluar plataformas tecnológicas novedosas”.

Por otro lado, recuerda que el disponer de una vacuna aprobada no es solamente una expedición científica, sino también, “una cuestión de dinero”. Recordermos, por ejemplo, todo el dinero que por ejemplo ha invertido la Unión Europea para su desarrollo y a fondo perdido, es decir, para investigar sobre ellas y en caso de que las inyecciones diseñadas no sirvan para combatir la enfermedad, no se recupera el dinero.