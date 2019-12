¿Realmente es saludable cenar sólo fruta o yogur?

Dicen que hay que desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. A partir de este dicho, se ha extendido la práctica de reducir la cena a una estricta pieza de fruta, un yogur o un vaso de leche, pero, ¿es realmente saludable esta cena?

Los expertos tienen la respuesta. Según explican, con dicho régimen alimenticio se consigue justamente lo contrario, porque existen muchos otros factores que influyen en la pérdida de peso.

La presidenta del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, Alma Palau, explica que: “Si me propongo tomar fruta por la noche porque pienso que es más saludable o que me va a ayudar a adelgazar, me estoy confundiendo. Si además pienso que cuanta más tome, mejor, aún es mayor mi error. Un plato de verduras puede tener las mismas caloría que una pieza grande de fruta y las dos opciones pueden ser saludables. Los nutrientes que aportan son diferentes y es importante que el aporte nutricional sea lo más completo posible”.

Esta sería la cena ideal

Debe de estar compuesta por alimentos frescos, de temporada y que aporte los nutrientes que necesita el organismo. Por ejemplo, un plato de verduras o ensalada y se puede completar con fruta o un yogur. También se puede tomar alguna proteína más proveniente de la carne, pescado o huevo, pero siempre con moderación para evitar digestiones pesadas, conforme a lo que explican los expertos.