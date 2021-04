.- Por una parte, en los niños, las causas difieren a las de los adultos. La gran mayoría son desconocidas. El problema surge porque no funcionan bien los músculos que mueven los ojos, bien porque hay una enfermedad del nervio que va desde el cerebro al músculo del ojo, o bien el propio músculo, o incluso el cerebro, que al fin y al cabo es quien da la orden. En otras ocasiones se produce porque el niño necesita gafas y no las lleva, como podría ser el caso de las hipermetropías altas.

¿La persona es capaz de ver, o tiene buena visión, por el ojo desviado? Todo depende del caso, según la experta de Oftalvist y, normalmente, aclara que sí que ven por el ojo que está desviado. Eso sí, apunta que los niños, para no ver doble, tienen la capacidad de anular la imagen, en cambio si es adulto previsiblemente tendrá visión doble. “También hay casos de estrabismo donde el ojo desviado no ve, precisamente porque porque ha perdido la visión hace tiempo. Hay veces que el ojo no ve pero normalmente sí que ven”, sostiene.

En este sentido, la Sociedad Española de Estrabología indica que la desviación no siempre es constante, si no que a menudo se presenta de forma intermitente, siendo más frecuente y evidente en estados de cansancio o de debilidad, como dentro de un proceso febril, de sueño, o al final del día por ejemplo.

La especialista de Oftalvist recuerda en última instancia que el tratamiento del estrabismo es normalmente a partir de cirugía por un lado de los músculos extraoculares, los que mueven los ojos, o bien se puede emplear la toxina butolínica o bótox que muchas personas se inyectan porque quieren no tener arrugas. “Inactiva la acción muscular”, precisa.

El estrabismo a veces se trata también con gafas, y en algunos casos contados se hace terapia visual, ejercicios musculares que ayudan sobre todo si se ha descompensado el estrabismo pero estaba más o menos latente el problema, y el paciente puede volver a controlarlo mediante terapia visual.

Finalmente, Orts destaca el tema del ojo vago o la ambliopía, aquellas personas que ven menos por un ojo que por el otro porque o bien tienen estrabismo o bien porque un ojo tiene más graduación que el otro. “Esto es más importante que el estrabismo porque el ojo vago se puede tratar en niños hasta cierta edad. Si se llega tarde ya no tiene tratamiento y es para toda la vida. Casi más importante, aunque no sea tan estético, es el tema del ojo vago porque el estrabismo si no es de una manera u otra se puede operar incluso en edad adulta, pero el ojo vago o se coge antes de los 8-9 años o luego no tiene solución”, advierte la miembro de Oftalvist en Alicante.