¿Por qué duele el brazo después de recibir la vacuna contra el coronavirus?

Cada persona es un mundo y por eso no hay dos que reaccionen igual a la vacuna contra la covid-19. Algunas de ellas no notan absolutamente nada, mientras otras sufren molestias y sensación de cansancio. Nada fuera de lo normal y que no esté previamente indicado en el prospecto de cada uno de los sueros. Pero existe un efecto que es muy común en la mayor parte de los vacunados: el dolor del brazo. Se trata de una molestia que suele aparecer pasadas unas horas del pinchazo. No es nada grave y solo genera alguna incomodidad durante la noche, pero muchas personas se preguntan cuál es el motivo de que duela el brazo después de recibir la vacuna.

Se trata de un efecto secundario muy normal en las vacunas. La clave es que, en una inoculación masiva como la que estamos viviendo, todo se magnifica. Según apunta la revista National Geographic, esta respuesta es muy habitual cuando se inyectan sustancias extrañas en el cuerpo y cita a la vacunóloga Deborah Fuller, de la Facultad de Medicina de Washington. Esa respuesta inmunitaria no concluye con esa molestia en el brazo en algunas personas. En ocasiones va a más provocando fiebre, malestar, sarpullidos o dolor de cabeza. Algo que también forma parte de los efectos secundarios normales de los sueros.

En base a la experiencia de los ensayos clínicos, se ha podido establecer un perfil de las personas que sufren más dolor en el brazo después de la inoculación. Tras la primera de las dos dosis de Moderna, el 87 por ciento de las personas de menos de 65 años y el 74 por ciento de aquellas de más de 65 en los ensayos clínicos describieron un dolor localizado, lo que hace eco de investigaciones que demuestran un descenso de la reactividad inmunitaria con la edad. Tras la segunda dosis, la cifra ascendía al 90 por ciento en el grupo de edad más joven y al 83 por ciento en el grupo mayor.

Igualmente, la primera dosis de Pfizer causó muchos brazos doloridos en los ensayos: el 83 por ciento de las personas de hasta 55 años y el 71 por ciento de las personas mayores de 55. En la segunda dosis, el dolor se daba en el 78 por ciento del grupo más joven y el 66 por ciento del grupo mayor.

La vacuna de una dosis de Janssen causaba menos dolor en el brazo: el 59 por ciento de las personas de menos de 60 años y el 33 por ciento de las personas de más edad.