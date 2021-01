Por qué comer productos light no adelgaza

Después de las Navidades un propósito de Año nuevo recurrente suele ser el adelgazar, dado que durante estas festividades llegamos a engordar en algunos casos entre dos y tres kilos.

Este año, además, debemos sumarle aquellos kilos de más que hemos ganado durante el confinamiento, y durante estos meses en los que nos movemos menos por las medidas restrictivas y necesarias por la pandemia de coronavirus.

Con ello, debemos tener claro que para comer mejor no debemos echar mano de los productos light y desterrar a los realmente importantes en la dieta, como son las frutas o las verduras, los cereales integrales, las legumbres o los frutos secos, por ejemplo. Según defiende la dietista-nutricionista y ganadora de la sexta edición de Masterchef Marta Verona en una entrevista con Infosalus, “los productos light no adelgazan, pero tampoco las dietas milagro funcionan”.

A juicio de Verona, uno de los peligros que conllevan el consumir productos light es que pensamos que son productos saludables, no engordan, porque llevan un 30% de calorías menos: “El problema que tienen estos productos es que les añaden otros ingredientes que suplan estos sabores y muchas veces se incluyen potenciadores del sabor, como el glutamato monosódico, o sal y azúcar”.

Por eso, insiste en que si quiero comer saludable con un producto light no lo hago ya que estoy “deseducando mi paladar” porque sus potenciadores del sabor inhiben mi sensación de saciedad. Aquí pone de ejemplo las tortitas de maíz, que dicen ser light e hipocalóricas, pero que realmente no puedes dejar de comer. “No puedes parar de comerlas. Les han quitado grasa y sal pero tienen muchos potenciadores de sabor”, resalta.

Verona destaca de esta manera que si queremos adelgazar “tenemos que cambiar la perspectiva” y la clave no está en comer alimentos con menos calorías, sino en elegir qué comemos, cuándo lo comemos y en qué cantidad.

A su vez, en ‘No comas como un zombi’ (Harper Collins), que acaba de publicar, también pide desterrar la idea de que los productos sin azúcar son mejores para adelgazar. “Los edulcorantes y endulzantes acalóricos no nos aportan calorías, pero sí dulzor. Está bien utilizarlos como estrategia para ir reduciendo el consumo de azúcar, pero no hacemos más que estimular el cerebro con la señal del dulzor, que para él es sinónimo de energía, y no se la damos. Como consecuencia, el cerebro no recibe esa batería y no nos saciamos, así que queremos seguir comiendo”, explica.