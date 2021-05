La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) confirmó los problemas detectados por la Organización de Consumidores y Usuarios relativos a la falta de información y las dudosas alegaciones para el tratamiento del dolor articular de los complementos nutricionales Flexa Plus Óptima y Flexa Plus New.

Según denuncia la AESAN, estos dos complementos de venta on line son productos de origen y composición desconocidos con alegaciones no autorizadas; de hecho, un complemento alimenticio no puede atribuirse propiedades de prevenir, trata o curar una enfermedad. Pero es que además se detectó que su comercialización no había sido notificada a las autoridades y que no se identifica al responsable de la empresa comercializadora.

OCU advierte contra su consumo. Y recomienda a quienes los hubieran adquirido que dejen de tomarlos, ya que no se puede asegurar la inocuidad de sus ingredientes. Es más, la presencia de sustancias activas no autorizadas ingeridas en cantidad suficiente puede producir reacciones adversas de distinta gravedad