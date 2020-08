Nuevo hallazgo: los anticoagulantes mejoran un 50% la supervivencia de los pacientes con COVID

Los investigadores de Hospital Mount Sinai de Nueva York han comprobado que los anticoagulantes mejoran hasta un 50 por ciento la supervivencia de los pacientes con COVID-19 y reducen la mortalidad, según publican en el 'Journal of the American College of Cardiology'.

Estos científicos, dirigidos por el cardiólogo español Valentín Fuster, fueron de los primeros en demostrar que la terapia de anticoagulación se asociaba con una mejor supervivencia entre los pacientes hospitalizados con COVID-19. Pero quedaban muchas preguntas: sobre el tamaño del beneficio potencial y sobre qué dosis de esta terapia podría ser más eficaz. Ahora, el equipo de investigación ha sugerido algunas posibles respuestas.

En este estudio observacional, los investigadores encontraron que todos los regímenes de anticoagulantes (medicamentos que previenen la coagulación de la sangre) fueron muy superiores a la ausencia de anticoagulantes en pacientes con COVID-19.

Más específicamente, los pacientes que recibieron tanto una dosis "terapéutica" o completa, como los que recibieron una dosis "profiláctica" o más baja, mostraron alrededor de un 50 por ciento más de probabilidad de supervivencia y aproximadamente un 30 por ciento menos de posibilidades de intubación que los que no recibieron anticoagulantes.

Los investigadores analizaron seis regímenes anticoagulantes diferentes, que incluían dosis tanto por vía oral como intravenosa, dentro de los grupos terapéuticos y profilácticos. Observaron que la heparina de bajo peso molecular subcutánea terapéutica y profiláctica y el apixaban oral terapéutico pueden conducir a mejores resultados.

"Este trabajo del Mount Sinai COVID Informatics Center proporciona información adicional sobre el papel de la anticoagulación en el manejo de pacientes ingresados en el hospital con COVID-19. Aunque se trata de un estudio observacional, ayudó en el diseño de un ensayo clínico internacional a gran escala que estamos coordinando. El ensayo aleatorizado se centra en esos tres regímenes antitrombóticos: heparina subcutánea de bajo peso molecular terapéutica y profiláctica y apixabán oral terapéutico", dice el autor principal correspondiente Valentín Fuster, director del Mount Sinai Heart y médico en jefe del Hospital Mount Sinai.