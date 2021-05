‘Método Tokei’: las claves para poder dormir

La pandemia nos ha trastocado todo, nuestro ritmo de vida, nuestros hábitos, nuestros horarios. Ya somos muchos los que trabajamos desde casa, o no tenemos tantas facilidades para practicar deporte o relacionarnos socialmente.

En consecuencia: se han desajustado nuestros horarios, nuestro reloj interno o “tokei” en japonés, responsable del apetito, del sueño, de la energía o de la fatiga que sentimos a lo largo del día y, por ejemplo, dormimos muchísimo peor que antes. Nos despertamos más veces, o incluso en medio de la noche y no podemos dormirnos, o mucho antes de la hora de levantarnos, llegando a padecer en muchos casos insomnio.

Así, y 25 años después del conocido como ‘método Estivill’, para enseñar a dormir a los niños, el doctor Estivill, especialista en sueño europeo, junto con su hija, la doctora Carla Estivill, han presentado ‘El Método Tokei’ (Plaza Janés), un manual con sencillos consejos para volver a sincronizar nuestro reloj interno y gozar de optimismo y salud en esta pandemia.

Por culpa de la pandemia lamenta que el sueño y la vigilia se han visto afectados por el aumento de la incertidumbre, “que ha provocado un 30% de casos de mal dormir”. Así, y con el objetivo de evitar el consumo de fármacos y de sustancias no adecuadas, este libro ayuda porque habla de rutinas, según manifiesta. “Un reloj necesita una cuerda para ponerse en marcha, y en nuestro organismo, esa cuerda son las rutinas externas que recibe el cerebro para ponerse en hora”, sostiene Estivill.

Con ello, este referente nacional en estudio del sueño destaca que el descanso es “incluso más importante” que comer bien o hacer ejercicio porque pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, según apunta. “Dormimos para estar despiertos. El sueño es un taller de reparación de lo gastado durante el día”, incide, al tiempo que resalta que “dormir no es perder el tiempo” como muchos piensan, sino ganar calidad de vida ya que, según defiende, “dormir bien es una de las cuerdas que ayuda a dormir mejor”, tal y como explica en el método nuevo que ha diseñado con su hija.

Por ejemplo, Estivill advierte de que dormir mal nos pone de mal humor y nos afecta en nuestro día a día porque la falta de sueño no solo influye en los aspectos físicos, sino que el sueño es un “taller de reparación de parte física e intelectual” y por eso si no dormimos, no solo nos sentimos cansados durante el día, sino con dolores, poca resistencia, falta de concentración, o más irritables.