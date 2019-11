BMJ Case Reports ha lanzado un estudio en Reino Unido en el que advierte de los potenciales peligros que puede causar dormir con edredones de plumas. El polvo acumulado en las plumas ubicadas en los edredones y almohadas puede provocar una infección pulmonar que han denominado como “pulmón de edredón de plumas”.

El estudio realizado por el equipo médico del Hospital Victoria Kirkacldy y del Aberdeen Royal Infimary detecta síntomas tales como sudores nocturnos, tos seca y falta de aliento. Puede prolongarse cinco años y, si la exposición es prolongada, causaría cicatrices pulmonares irreversibles, tal y como recoge 20 Minutos.

Se advierte de que la medida que se debería tomar es apreciar si se ha sufrido algún problema respiratorio en el momento en el que se cambia la ropa de cama a un edredón de plumas.

“No era capaz de caminar durante más de unos minutos sin sentir que me iba a desmayar”, afirmó el paciente que sirvió como caso de estudio. Un hombre de 43 años que, sin ser fumador, sufría de forma constante durante tres meses malestar general, fatiga y dificultades respiratorias. Tras no mostrar anomalías en los procedimientos habituales, se realizó un estudio más profundo hasta detectar que el origen estaba en un cambio de ropa de cama. Se retiró el nórdico de plumas, y pasó seis meses de tratamiento específico para recuperarse totalmente. No ha vuelto a mostrar síntomas.

Los médicos instan a sus compañeros a que pregunten a los pacientes de afecciones respiratorias si usan el nórdico de plumas para dormir, puesto que se trata de un elemento de uso muy habitual. Con ello, esperan poder atajar infecciones pulmonares de forma más eficaz.