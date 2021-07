Los peligros que conlleva usar colchonetas y figuras hinchables en el mar para los niños

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que las figuras y pequeñas barcas hinchables, además de la mayoría de las colchonetas y los flotadores se consideran juguetes acuáticos, no elementos de seguridad, por lo que no están obligados a cumplir unas normas básicas de flotabilidad. Por eso OCU hace una llamada a los padres para que no confíen en estos juguetes acuáticos y mantengan la vigilancia sobre los más pequeños en todo momento.

Desde el órgano de consumidores también recomiendan que el uso debe hacerse en zonas donde el niño haga pie, nunca en el mar —ya que la corriente podría arrastrarles hacia dentro—, tener mucho cuidado al tirarse sobre el juguete cerca del borde de la piscina y sobre todo, que el niño aprenda a nadar lo antes posible.

Además, OCU ofrece varios consejos básicos de seguridad en el agua: deben evitarse los baños sin un socorrista cerca, hay que respetar las banderas, embarcar de forma segura si se va a navegar, tener cuidado con los saltos y si hace falta, pedir ayuda en un momento de peligro.