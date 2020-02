Los ronquidos son una auténtica tortura. No solo para el que ronca, especialmente para el que lo tiene que sufrir a escasos centímetros. Se producen cuando el aire que entra por la boca hace vibrar alguna zona de la laringe. Hay casos extremos que están provocados por la conocida como apena del sueño. La única solución es que el enfermo tenga que dormir con una máquina CPAP que envía al aire a través de un tubo y una mascarilla. Pero los que no padecen esta patología pueden seguir una serie de pautas para lograr acabar con este molesto problema. Esto son algunos de los mejores trucos para no roncar y así dormir y dejar dormir.

Una de las causas de los ronquidos puede ser el exceso de peso. Las personas con obesidad son mucho más propensas a roncar (hasta cinco veces más) y está demostrado que cuando adelgazan tienen muchas posibilidades de acabar con esta tortura. Una dieta de adelgazamiento y un cambio de hábitos para lograr perder peso ayudarán a reducir los ronquidos y, además, a llevar una vida mucho más saludable.

Normalmente los ronquidos se producen cuando la lengua se va involuntariamente hacia atrás. Para evitarlo es conveniente ejercitarla y ‘reeducarla’. Podemos hacer ejercicios como sacarla todo lo que podamos y moverla arriba y abajo y a derecha e izquierda durante un minuto. También es útil llevarla hacia atrás tocando la parte más dura del paladar. Podemos repetir este ejercicio unas veinte veces y lo podemos hacer trabajando, leyendo un libro o mientras vemos la tele.

Otro truco para no roncar que resulta muy eficaz consiste en realizar otro tipo de ejercicios justo antes de dormir. Por ejemplo, decir en voz alta y con fuerza todas las vocales durante tres minutos intentando abrir lo máximo posible la boca. Otra ejercicio consiste en abrir la boca, mover la mandíbula hacia la derecha y mantener esa posición durante treinta segundo. Repetiremos haciendo lo mismo con la mandíbula hacia la izquierda.

Sin dejar los ejercicios, es fundamental hacer deporte a diario para bajar las posibilidades de roncar por la noche. Puede ser caminar, correr, montar en bicicleta o nadar. Todo es válido.

Por último, pídele a tu pareja que te toque o haga chasquidos cuando roncas. De esta forma tu cerebro estará recibiendo un mensaje de que tienes que dejar de roncar. No suele ser del todo efectivo porque cuando vuelves al sueño profundo regresan los ruidos. Pero al menos ayuda.