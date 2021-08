Los mejores gazpachos envasados según la OCU

Podemos afirmar sin ningún miedo a equivocarnos que el gazpacho es una de las comidas estrellas del verano. Esta sopa fría hecha a base de verduras es esencial en la dieta mediterránea cuando el calor empieza a arreciar y es por eso que es indispensable en los hogares de millones de españoles a lo largo del territorio nacional.

Lo ideal con el gazpacho es hacerlo de forma casera para poder disfrutar de todas las propiedades y el gusto que te puede dar este alimento, sin embargo, hay muchas personas que por circunstancias de su día a día no tiene el tiempo o la paciencia para hacerlo. Por eso muchos tiran del gazpacho envasado que venden en los supermercados que ya está listo para servir y que nos quita de bastantes problemas.

Lo malo de estos gazpachos envasados en que no todos pueden resultarnos de buen gusto e incluso hay muchos que hubieras preferido no probar ya que se parecían a cualquier otra cosa pero no al gazpacho. Para que no cometamos este error, la OCU ha analizado a más de 50 gazpachos envasados para ver cuáles son los mejores del mercado, lo que nos ayudará a elegir mejor:

- El mejor del Análisis es Gazpacho Raf de Santa Teresa, con una valoración de 85 sobre 100 pero con un precio elevado de 5,05 euros/litro.

- Otros cuatro productos obtienen muy buenas valoraciones y se venden a precios mucho más asequibles (entre 1,19 y 1,45 euros/litro), Gazpacho Tradicional Chef Select de Lidl, Gazpacho Suave de La cocina de Aldi, Gazpacho Alipende de Ahorramás y Gazpacho Suave Al punto de Dia.