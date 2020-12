Según la nutricionista Ana Molina, la coliflor se caracteriza por su contenido en vitaminas B5, B6, vitamina C y K, además del ácido fólico y su contenido en potasio. Una dieta pobre en vitamina B5 puede ocasionar fatiga, dolores de cabeza, temblores y dolores intestinales. La vitamina B6 ayuda a la producción de neurotransmisores, esenciales para el cerebro y el sistema nervioso. No obstante, es más reconocida por contribuir al funcionamiento adecuado del sistema inmune. La vitamina C ayuda al fortalecimiento del sistema inmune y a favorecer los procesos de cicatrización y absorción del hierro, además de ser un potente antioxidante. La acción principal de la vitamina K es asegurar una buena coagulación de la sangre y por tanto que no nos desangremos cuando nos cortemos. Por su parte, El ácido fólico es popularmente conocido por su administración en mujeres embarazadas para evitar malformaciones fetales, además de contribuir al mantenimiento del sistema inmunitario. Y el potasio, enumera la nutricionista, contribuye al control de la presión arterial, al mantenimiento de la contracción muscular, impulsos nerviosos y al buen funcionamiento de riñones y corazón.

Como el resto de su familia crucífera, la coliflor es rica en glucosinolatos, compuestos que se han clasificado como beneficiosos dentro de la prevención del cáncer. En concreto, los isotiocianatos son capaces de actuar como “potentes armas” contra esta enfermedad gracias a la activación de proteínas que previene la aparición de células cancerosas o a actuar contra las ya presentes. En cuanto a la manera de consumir este alimento, Ana Molina recomienda hacerla al vapor para que “no pierda sus propiedades en el agua de cocción”.