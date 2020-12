Los falsos mitos del COVID: la vitamina C o las altas temperaturas no protegen del contagio

¿Cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás si no sabemos quién está infectado? Esto es lo que la Ciencia ha asegurado hasta el momento: Mascarilla, distancia y lavado de manos. No hay más. Por el momento no tenemos medicamento, ni tampoco vacunas en circulación que nos protejan.

Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada vez que puede intentar desmentir muchos mitos que rondan frente a esta enfermedad, señalando por ejemplo que añadir pimiento picante a la sopa u otras comidas no previene ni cura la COVID-19; el pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo tampoco protege contra ella y “puede ser peligroso”, a pesar de que Trump lo recomendara en su momento; tampoco el exponerse al Sol o a temperaturas superiores a los 25o C no previene la enfermedad por coronavirus SARS-CoV-2, pese a que algunos lo piensen.

A su vez, advierte de que contener la respiración durante 10 segundos o más sin toser o sentir molestias no significa que no se tenga la enfermedad por coronavirus COVID-19 o cualquier otra enfermedad pulmonar; y defiende que ni bañarse en agua caliente, ni enjuagarse regularmente la nariz con suero fisiológico previenen de la infección por el nuevo coronavirus.

Parecen cosas obvias para muchos, pero es que otros tantos las creen y por eso en estos días más que nunca son conceptos que merecen ser desmentidos; más si alguno de ellos proviene en algún caso de un presidente de un país desarrollado.

Precisamente, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra y epidemiólogo Miguel Ángel Martínez González enumera en una entrevista con Infosalus las 5 cosas que la gente cree que le protegen frente al SARS-CoV-2 y tampoco lo hacen:

1.- Se han difundido vídeos que hacían propaganda de la vitamina C como tratamiento o prevención de la infección. No es cierto, ya que no hay ninguna eficacia demostrada para los suplementos de vitamina C.

2.- Dice que igualmente se ha hablado de la ‘alcalinización del sistema inmunológico’ a base de consumir una mezcla de limón y de bicarbonato. “No tiene ningún fundamento científico”. asegura.

3.- A su juicio, “no podía faltar el interesante mensaje (para los productores de vino, no para la salud pública, desde luego), de que el consumo moderado de vino sería beneficioso para prevenir esta enfermedad, porque el virus no puede sobrevivir en el vino”. En su opinión, “absolutamente falso”.

4.- Ni las temperaturas muy bajas ni la nieve matan al coronavirus.

5.- Estar sin mascarilla por estar al aire libre y que circule el viento no protege frente a la enfermedad.