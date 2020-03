Los efectos del aislamiento en las personas con adicciones

De la misma manera, apunta que otro aspecto a tener en cuenta son los recursos: “Para un paciente adicto, ahora mismo es fundamental el pedir ayuda y este aspecto está limitado. Puede llamar por teléfono y le pueden ayudar, pero a lo mejor no pueden estar con él físicamente; algo que a veces es muy importante”.

Misma opinión comparte el jefe de Terapias de Triora Alicante, Rafael Quinto, en relación a aquellos que tienen problemas con las drogas: “Puede aumentar el riesgo de recaídas en pacientes que ahora mismo están en tratamiento. Recordemos que la adicción es una enfermedad emocional, una enfermedad donde hay un mal manejo de las emociones y por ese ‘no querer sentir’ el paciente no tiene más remedio que consumir para no manejar esa emoción incómoda”.

En cuanto a los pacientes que ya han finalizado un tratamiento por ludopatía y han adquirido los recursos para manejar su problema, González afirma que obviamente tienen menos riesgo de recaída que los que todavía están en tratamiento, aunque puntualiza que “depende del tiempo de abstinencia”: “Cuanto más tiempo llevan sin jugar, menos riesgo tienen de recaer”. Para reducir el posible riesgo, anima a no utilizar ordenador ni móvil, o limitar las horas de su uso.

“El riesgo es mayor en aquellos que han dejado de consumir hace poco que en quienes llevan diez años de abstinencia, que tienen muchas más herramientas para manejar sus emociones y los distintos malestares, lo que no evita que en determinadas situaciones puedan recaer. Puede haber un aumento de ese malestar y, por ende, un aumento de la recaída. Y ya no solo por las medidas preventivas, sino también por la situación que estamos viviendo. Probablemente conozcamos a alguien que ha podido fallecer por coronavirus, lo que genera un malestar y duelos no resueltos”, agrega al respecto Rafael Quinto.