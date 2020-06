¿Un dulce saludable? ¿Un postre que no engorda e incluso ayuda a perder peso? Puede parecer una utopía. Y lo cierto es que no engañamos a nadie cuando decimos que el azúcar es lo primero que debe eliminarse cuando tenemos el objetivo de adelgazar. El problema es que es altamente adictivo y, una vez que existe la costumbre de consumirlo, resulta complicado prescindir de él. Nadie dijo que perder peso fuera fácil y para lograrlo hay que hacer sacrificios y mostrar una absoluta fuerza de voluntad. Pero como pasa con todo en la vida, hay excepciones. Existen dulces más saludables que, sin abusar de ellos, pueden proporcionarnos una alegría de vez en cuando. Incluso son recomendados por los nutricionistas para incluirlos en algunos momentos del calendario de una dieta de adelgazamiento.

Los nutricionistas no lo tienen fácil cuando se les pregunta cuáles son los postres más saludables. En este artículo ya te hablamos de cinco de ellos, aunque no necesariamente tienen que ser dulces. De hecho uno de los que más se recomienda es el chocolate que tenga una proporción de cacao superior al 70 por ciento, un producto que para muchas personas puede resultar amargo.

Otros profesionales de la nutrición como Carla Not asegura que no hay dulce más saludable que la fruta e insiste en acabar con ese mito de que engorda. De hecho hay ejemplos como las cerezas, cuya temporada comienza ahora, que son recomendables en una dieta para perder peso. La propia Carla Not también habla de otros dulces sanos como los dátiles, las pasas o los orejones, por ejemplo.

Un dulce que también podemos sumar a esta lista es la tarta de manzana casera. Aporta muy pocas calorías y se mantiene durante días en la nevera. En esta línea un saciante muy efectivo es la gelatina. Si además la combinamos con pedazos de fruta fresca, el resultado es formidable.

Y para acabar no podemos dejar de mencionar los batidos, uno de esos dulces saludables por excelencia que apetece con la llegada del verano. Bien sea combinados con leche o yogur natural, son otro ejemplo de que es posible darse una alegría para el cuerpo aunque estemos en plena operación biquini.