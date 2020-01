Los desconocidos peligros de hacer ejercicio justo después de las comidas

El eterno debate sobre cuál es el mejor momento para hacer ejercicio regresa con más fuerza que nunca en el mes de enero, cuando muchos se animan a tratar de cumplir su propósito de adelgazar con la entrada del año nuevo.

Hay mucha gente que cree que salir a correr tras ingerir alimentos es más efectivo para poder quemar de ese modo las calorías y grasas que minutos antes se acaban de ingerir, con la consecuente ventaja de adelgazar más rápidamente. Sin embargo, esto es un rotundo no y un mito bastante peligroso, pudiendo llegar a provocar cortes de digestión o desmayos en el peor de los casos.

Por eso, existe la duda constante de cuánto tiempo tenemos que dejar entre una comida y la hora del gimnasio. Según la dietista neoyorquina Melissa Rifkin, comer antes de entrenar es fundamental para garantizar un buen rendimiento, pero señala dos aspectos clave para determinar en qué momento puedes empezar a sudar. Por un lado, el tipo de ejercicio que se vaya a realizar y por otro, la cantidad de comida ingerido. “Cuanto más comas, más tiempo tienes que esperar para hacer ejercicio”, puntualiza. Si has tomado algo muy pesado justo antes de entrenar, puedes sentirte hinchado y hasta sufrir calambres estomacales. Además, si tu propósito es adelgazar, no lo vas a conseguir porque no lograrás un rendimiento óptimo.