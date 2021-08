Los cosméticos y fármacos incompatibles con el sol

“Las reacciones al sol también pueden deberse por el uso de algunos cosméticos, como los perfumes y los aceites esenciales, que pueden provocar manchas en la piel. El ácido retinoico también es fotosensibilizante, y no conviene utilizarlo en verano o si se usa, hay que bajar la concentración y evitar exponerse al sol. En el caso del retinol, y los ácidos (alfa hidroxiácidos como el glicólico y beta hidroxiácidos como el salicílico), se pueden seguir usando, pero siempre por la noche, utilizando protección solar alta por el día y limitando la exposición solar. Aunque no son fotosensibilizantes, al provocar una exfoliación, la piel está más desprotegida y puede ser más propensa a sufrir quemaduras, manchas y otras reacciones adversas”, apunta la farmacéutica, que además desmiente el mito de que vitamina C y sol son incompatibles.

“Sí se puede usar la Vitamina C, un activo que no es fotosensibilizante, y por lo tanto, no mancha la piel, al contrario, su poder antioxidante es perfecto para hacer frente a los radicales libres que liberan los rayos UV y que causan envejecimiento prematuro de la piel. Pero, la vitamina C pura es fotosensible, es decir, se inactiva con la radiación solar, por eso no conviene exponerla al sol, ya que puede oxidarse”, comenta la farmacéutica.