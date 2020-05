La pandemia del coronavirus ha derribado como un castillo de naipes casi todos los planteamientos que teníamos hasta la actualidad. Nada volverá a ser lo mismo insisten en señalar los expertos. Al menos a corto y largo plazo no lo será. Hemos cambiado muchos hábitos, especialmente los que tienen que ver con nuestra higiene y el distanciamiento social. Ya no regresamos a casa de la calle con total normalidad. Hemos adquirido una serie de hábitos como dejar los zapatos a la entrada y lavarnos inmediatamente las manos que no solo son útiles para frenar el coronavirus, también para aumentar la seguridad ante cualquier tipo de infección. Eso nos hace replantearnos la organización del recibidor de nuestras viviendas. El coronavirus ha incluido una serie de complementos y mobiliario en estas zonas que, en muchos hogares, no se utilizaban antes de la pandemia.