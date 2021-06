Las ojeras: con estas recomendaciones no aparecerán en tu cara

Una de las cosas que más tememos sobre nuestra imagen es la aparición de ojeras y de bolsas porque pensamos que no tienen remedio y porque, en el fondo, demuestran que estamos cansados e incluso más envejecidos. No obstante, la falta de sueño no es la única responsable de su aparición.

Hay varios factores que pueden favorecer la aparición de ojeras y no solo está el sueño, como todos pensamos.

Así, y para mejorarlas, lo podrás hacer con las siguientes 6 mejores recomendaciones:

1. Evitar el alcohol. Con frecuencia, el alcohol produce ojeras y retención de líquido en los párpados. Además, evitar tomar alcohol produce una pérdida de peso inmediata.

2. Evitar frotarse los párpados. El roce produce engrosamiento de la piel y pigmentación de esta piel tan delicada.

3. Hidratar la piel diariamente. La hidratación de la zona mejora el aspecto de la piel y reduce el picor. Son interesantes, por estudios que lo avalan, los contornos que contienen vitamina K, cafeína, extractos de té y retinol.

4. Dormir las horas necesarias. La falta de sueño es una de las causas más frecuentes de ojeras.

5. Usar gafas de sol y cremas de protección en la zona. El sol pigmenta la zona de la ojera.

6. Si tienes pérdida de volumen, es decir, si la zona de la ojera está hundida, prueba a inyectarte un poco de ácido hialurónico en la zona. Mucho cuidado con inyectar demasiado ya que el ácido hialurónico atrae el agua y podemos empeorar las bolsas.

Preguntado sobre si las bolsas y ojeras son lo mismo, un experto dermatólogo precisa que la bolsa es “la formación de pequeños abultamientos debajo de los párpados inferiores”, y que se producen porque la grasa que está debajo del ojo se hernia, es decir, que pasa de dentro de la órbita a fuera de la misma, produciendo un abultamiento de la zona. “Por ello, cuando el cirujano opera bolsas, lo que en realidad hace es reposicionar esa grasa y colocarla donde debería estar”, apostilla.