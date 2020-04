En un esfuerzo sin precedentes, cientos de miles de investigadores y médicos de todo el mundo se encuentran en una carrera contra el tiempo para desarrollar curas, vacunas y mejores pruebas de diagnóstico para COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

Más de 1.650 artículos sobre COVID-19 ya figuran en bases de datos como Google Scholar, mientras que docenas más se agregan diariamente. El registro ClinicalTrials.gov enumera más de 460 ensayos clínicos en curso sobre COVID-19, aunque la mayoría aún se encuentra en las primeras etapas. Dada la diversidad de enfoques experimentales entre estos estudios, una revisión sistemática de posibles estrategias clínicas es oportuna y bienvenida.

En un nuevo estudio publicado en la revista “Frontiers in Microbiology”, dirigido a la comunidad investigadora pero también comprensible para los no especialistas, expertos de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill revisan posibles estrategias contra los coronavirus peligrosos, no solo el actual, sino también cepas aún desconocidas que inevitablemente surgirán en el futuro.

Los autores proponen que los enfoques más prometedores para el progreso rápido son los antivirales seleccionados, como remdesivir y terapia génica.

“Los coronavirus representan una verdadera amenaza para la salud humana y la economía global. Primero debemos considerar nuevas contramedidas para controlar el virus pandémico SARS-Cov-2 y luego la gran variedad de virus zoonóticos de alta amenaza que están listos para la emergencia humana en el futuro”, recomienda el doctor Ralph Baric, profesor del Departamento de Epidemiología e Inmunología en UNC Chapel Hill.

Los autores discuten una por una las posibles estrategias contra el coronavirus. Primero, y las más efectivas son las vacunas.

En el presente caso, es probable que los más exitosos porten el dominio de unión al receptor (de la proteína S del virus), que le permite unirse y fusionarse con las células huésped. Además de las vacunas tradicionale atenuadas vivas, inactivadas y basadas en subunidades, se deben considerar los tipos modernos, como las vacunas basadas en ADN/ARN y en vectores de nanopartículas o virales.

Debido a que la secuencia de aminoácidos de la proteína S es muy diferente entre los coronavirus, las vacunas contra una cepa generalmente no funcionarán contra otra.

Pero debido a que el desarrollo y la prueba de nuevas vacunas lleva de uno a varios años, mientras se consigue son necesarios otros enfoques.

Los segundos más efectivos son los antivirales de amplio espectro, como los análogos de nucleósidos, que imitan las bases en el genoma de ARN del virus y se incorporan por error en las cadenas de ARN nacientes, lo que detiene el proceso de copia.

Pero debido a que los coronavirus tienen una enzima llamada “de corrección de pruebas” que puede eliminar esos desajustes, la mayoría de los análogos de nucleósidos no funcionan bien. Las excepciones parecen ser la beta-D-N4-hidroxicitidina y remdesivir, propuestas por los autores como buenos candidatos contra el SARS-Cov-2.

Tercero, plasma sanguíneo de pacientes convalecientes que se recuperaron, con niveles bajos de una gama de anticuerpos contra el virus o preferiblemente (pero de desarrollo más lento), anticuerpos monoclonales, aislados y producidos en masa mediante biotecnología. Tal “inmunización pasiva” puede proporcionar inmunidad a corto plazo.

Finalmente y, en opinión de los autores, la alternativa más atractiva hasta que se produce una vacuna es la terapia génica administrada a través del virus adenoasociado (AVV). Esto implicaría la entrega rápida y dirigida de anticuerpos, inmunoadhesinas, péptidos antivirales e inmunomoduladores a las vías aéreas superiores, para brindar protección a corto plazo. Debido a la rápida renovación de las células aquí, los riesgos de toxicidad son mínimos. Calculan que tales herramientas pueden desarrollarse, adaptarse y probarse en un mes.