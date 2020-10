Las cortezas de alimentos que no deberías comer

En torno a la alimentación hay numerosos mitos. Siempre se dice que la corteza del queso no se debe comer, pero seguro que más de un trozo te has zampado alguna vez, y oye, que no está mal, aunque todo depende del queso que sea. Esto también pasa con la piel del fuet, por ejemplo, y que muchas veces nos es imposible quitar, o con la del jamón. ¿Hasta qué punto podemos o no comerlas?

Para poder saberlo preguntamos a la doctora en Alimentación y Nutrición y farmacéutica Laura Isabel Arranz quien nos aclara, en una entrevista con Europa Press que, como todo en esta vida, depende.