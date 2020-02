Odiada por muchos y amada por otros. La verdura no deja indiferente a nadie. El problema es que no podemos prescindir de ella. Nos guste o no, es uno de los alimentos más saludables que existen y debe formar parte de cualquier dieta saludable y también para perder peso. Algo que también ocurre con la fruta tal y como te contamos en este artículo. Pero si hablamos de verduras hay que hacerlo de una que está ganando protagonismo por sus excelentes propiedades.

Tiene un alto contenido en fibra, 25 calorías por 100 gramos, un perfil nutricional muy completo ya que aporta muchas vitaminas al organismo y, además, es una gran fuente de antioxidantes que protegen de enfermedades. Todas estar propiedades beneficiosas para la salud se le atribuyen a la coliflor, considerada un superalimento al pertenecer a la familia de las “grassicacae” (repollo, col, berza, brócoli, coles de Bruselas y romanesco).

Contiene un compuesto de carbohidratos llamado ‘manitol’ que nuestros intestinos delgados no pueden digerir. Pasa por el tracto digestivo directamente al intestino grueso, donde es vorazmente devorado por hambrientos microbios que sueltan gas. Por eso la gente que sufre de colon irritable se abstiene de comer coliflor, por ejemplo. Algunos sostienen que alargar la cocción podría reducir los síntomas, y otros que comer comino junto a la coliflor también ayuda”, subraya el bloguero gastronómico Oz Telem en ‘Coliflor’ (Libros Cúpula).

Entre su valor nutricional destaca que es un brote, a la par que una gran fuente de potasio, ácido fólico, vitaminas C y K, carbohidratos y varios tipos de proteínas como los aminoácidos. “Estas proteínas son las responsables de la habilidad única de la coliflor para volverse dorada cuando se asa o se fríe”, apostilla.