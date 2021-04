La tortilla de vegetales más saludable para cenar ligero.

Con las tortillas existen dos extremos. Los que no salen del “sota, caballo y rey” y los que se abren a innovar. Los primeros están anquilosados en las tortillas francesas y española. Se sienten cómodos jugando a estas dos bandas. No se arriesgan ni falta que hace. Sin embargo, hay otro sector de ‘cocinillas’ que prefiere convertir cada tortilla en un vehículo para dar salida a las sobras. Si ha sobrado un poco de jamón cocido, preparan una tortilla con él. Que en la nevera hay un poco de atún y aceitunas, pues una tortilla con estos dos ingredientes al canto. No hay que ser extremistas, pero es bueno abrirse a realizar tortillas diferentes que seguro que sorprenden. En esta ocasión te atraemos la receta de una tortilla de vegetales muy saludable, ideal para incluir en una dieta para perder peso y que se puede convertir en una cena muy ligera y apetitosa.