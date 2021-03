La sencilla forma de perder grasa con cuatro pasos fáciles

Hay que tener dos ideas claras: solo porque no estés enfermo no significa que estés sano, y el peso ideal no existe. Vivimos más pero no lo hacemos con más salud, y es que la principal causa de enfermedad y de muerte en nuestra sociedad actual son los malos hábitos.

Para ello, y con el objeto de comprender cómo podemos conseguir una pérdida de grasa y de peso de forma saludable hay que seguir los siguientes pasos:

1.- TOMA DE CONCIENCIA. De manera habitual vemos que hay muchas personas que quieren perder peso de cara al verano, pero realmente no se paran a pensar por qué. La toma de conciencia también es necesaria para asentar esos nuevos hábitos en nosotros. Significa pararnos, pensar qué queremos, cómo lo vamos a hacer de la mano de la salud, y qué está en nuestra mano. Porque a lo mejor no se ajusta a nuestro estilo de vida el protocolo dietético que hemos pensado.

2.- IDENTIFICAR QUÉ ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PÉRDIDA DE GRASA QUEREMOS TRABAJAR. Por ejemplo, si vemos que nuestra alimentación no está del todo mal pero llevamos una vida sedentaria pasar a la acción, y centrarnos en ello, hacer más actividad y más ejercicio programado. Vamos a buscar de qué forma aumentamos nuestra actividad. Si apenas caminamos en el día, intentar ir a la compra caminando, llamar por teléfono y andar a la vez en el trabajo; buscando actividades que no sean sedentarias, si ahora vemos series, pues una actividad que consista en escuchar la radio caminando, algo que nos haga movernos un poco más.

Pero también influye mucho en la pérdida de grasa el estrés crónico o la falta de descanso de calidad, como antes hemos mencionado, según recuerda la dietista-nutricionista. Sobre todo influyen a nivel metabólico. Por ejemplo, dice que dormir mal altera ciertas hormonas, de la saciedad y del hambre especialmente, y nos hace hacer peores elecciones dietéticas, aparte de que podemos tener más hambre durante el día.

Con el estrés sucedería lo mismo, según afirma la también tecnóloga de alimentos, ya que este fenómeno mantenido en el tiempo resalta que puede dificultar la ganancia óptima de masa muscular, a la par que va a dificultar la pérdida de grasa.

3.- LA PLANIFICACIÓN. Vivimos en una sociedad con un estilo de vida con todo muy medido. Si por ejemplo no tenemos una planificación relacionada con la compra y la preparación de la ingesta de alimentos, ni tampoco con el ejercicio, no nos quedará hueco en nuestra ajetreada vida para ello y compraremos cosas preparadas y no nos moveremos. Si yo me planifico en qué momentos del día voy a caminar, o levantarme más temprano para ir al trabajo en bici o andando, nunca lo haremos, por ejemplo.

4.- EXAMEN DIARIO Y SEMANAL. Hay que ser consciente de qué estamos haciendo. Si nos está suponiendo mucho esfuerzo, felicitarnos por ello. No es fácil hacer estos cambios cuando la vida diaria nos lleva a ser más sedentarios y a elegir peores productos. Si no mantenemos una evaluación, y nos felicitamos tras una buena elección dietética, no se asentarán en nosotros estos buenos hábitos y acabaremos por abandonarlos.