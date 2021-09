La mayoría de los pacientes con infecciones leves por covid-19 producen anticuerpos que le protegen

Durante el período de observación, ninguno de los sujetos que produjeron anticuerpos se volvió a infectar, en comparación con 15 pacientes con anticuerpos negativos. El equipo de Schuler también encontró que la capacidad de los anticuerpos para neutralizar covid-19 no difirió significativamente de la primera visita, que ocurrió tres meses después de la infección, a la segunda visita a los seis meses.

El equipo de investigadores ahora está analizando muestras de este grupo de sujetos tomadas hasta un año después de la infección para evaluar más a fondo las respuestas de los anticuerpos. Mientras tanto, concluyeron que las personas con covid-19 pueden retrasar la vacunación durante 90 días después de que finaliza la infección.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que aquellos tratados con anticuerpos monoclonales o plasma de convalecencia esperen 90 días después de recibir el tratamiento antes de vacunarse, y otros deben esperar hasta que se hayan recuperado del covid-19 y “hayan cumplido los criterios para interrumpir el aislamiento”.

Un estudio realizado en Kentucky que encontró que las personas no vacunadas que ya tenían covid-19 tenían 2,34 veces más probabilidades que las personas completamente vacunadas de volver a infectarse, lo que sugiere que “la vacunación brinda protección adicional contra la reinfección”.

Además, la investigación se realizó entre marzo de 2020 y febrero de 2021, meses antes de que la variante Delta altamente transmisible se convirtiera en la cepa dominante de COVID en los Estados Unidos.

En medio del aumento de casos y hospitalizaciones, permanecer sin vacunar conlleva “un alto precio” por la inmunidad.

“Estos resultados son alentadores para aquellos que ya han pasado por el desafío de la infección por covid-19. Sin embargo, no recomiendo citar este estudio como una razón para no vacunarse para aquellos que nunca se infectaron previamente. La vacunación disminuye la infecciosidad, el riesgo de hospitalización y muertes por covid-19, sin tener la infección real. Lograr la inmunidad natural aplazando la vacunación en favor de la infección no vale la pena pasar por la incomodidad, el riesgo para uno mismo y el riesgo para los demás”, concluye.