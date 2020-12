En los últimos meses se han insistido en la importancia de ventilar los espacios cerrados para la prevención del coronavirus. La transmisión a través de los aerosoles (las gotas que expulsamos al hablar o toser) es uno de los caballos de batalla de esta pandemia. Pero se ha demostrado que no solo el SARS-CoV-2 se mueve con comodidad en espacios poco ventilados. Una vivienda donde no se renueva el aire aumenta el riesgo de que sus residentes sufran enfermedades respiratorias tales como asma o alergias. El problema se agrava en invierno. Nos resistimos a abrir las ventanas para que no se escape el calor. Eso unido a que cada vez usamos más productos de limpieza, convierte el aire de las casas en todo menos saludable.