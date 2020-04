La importancia de seguir con el tratamiento contra la osteoporosis durante la cuarentena

La Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM) ha recomendado a las personas que padecen osteoporosis que no interrumpan el tratamiento durante el periodo de confinamiento por coronavirus, y les ha recordado que esta enfermedad “no aumenta” el riesgo de infección o de tener complicaciones graves por la misma.

No obstante, la organización ha recordado que en el momento actual, en el que existe una elevada presión asistencial, es necesario tomar las precauciones oportunas para mantenerse “a salvo” y evitar posibles fracturas.

“Los sistemas de atención médica están desbordados y piden a los pacientes que eviten acudir a los hospitales y consultorios médicos a menos que sea absolutamente necesario”, ha dicho la asociación, para subrayar la importancia de que los domicilios estén “libres de obstáculos”.

Dicho esto, SEIOMM ha aconsejado a los pacientes con osteoporosis que concentren una cita telefónica si necesitan visitar a su médico o que le suministren una receta, así como que mantengan actualizada la receta electrónica.

“Si la cita de su médico para la administración de su tratamiento para la osteoporosis se cancela o no se encuentra bien para tomar su medicamento, un retraso temporal en la medicación no tendrá un efecto a largo plazo en su salud ósea. Sin embargo, si está tomando algunos tratamientos, es importante que su próxima toma no se demore más de cuatro semanas, ya que los beneficios desaparecen rápidamente”, ha detallado.

Otros consejos aportados por la organización pasan por conservar el contacto con familias y amigos por teléfono, correo electrónico o Internet; y solicitar el apoyo que necesita para que le hagan la compra, le vayan a la farmacia por las medicinas u otros recados.

“Los medicamentos más ensayados en el tratamiento del coronavirus (COVID-19) no han demostrado tener interacciones con medicamentos para tratar la osteoporosis. Por tanto, las personas infectadas que han superado esta situación deberían volver al tratamiento tan pronto como sea posible”, ha zanjado.