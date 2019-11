La cocina requiere tiempo y por eso muchos huyen de ella con esta excusa. Cierto es que muchos platos requieren que pasemos varias horas delante de los fogones, pero otros se hacen en un periquete. No hay excusas por lo tanto para no ofrecer algo diferente y llamativo a nuestros invitados. Y además con algo que jamás decepciona como es un delicioso postre.

Lo primero: qué necesitas para hacer esta receta. Pues, además de manzanas (con cuatro bastará pero más vale que sobren que no que falten), también tienes que hacerte con canela, leche, un huevo, azúcar, levadura química y harina de trigo. En el siguiente vídeo te explicamos paso a paso cómo se hace. Como ventaja añadida debes saber, además, que con tener un molde y una batidora vas a necesitar pocos utensilios más. No hace falta que tengas una cocina muy preparada para afrontar este “reto culiarnio”.

Recuerda que a lo largo de las últimas semanas también te mostramos en nuestras recetas cómo hacer cosas tan básicas como el humus o el guacamole. Recetas muy sencillas que puedes encontrar en nuestra sección de gastronomía que en un momento determinado te pueden solucionar una cena. Recuerda que siempre es más sano y más gratificante cuando lo que comes lo has hecho tú mismo y no has tenido que encargarlo ni comprarlo. Además si practicas la denominada cocina de aprovechamiento también te saldrá mucho más barata la comida diaria que si la tienes que comprar ya cocinada. ¡Anímate a seguirnos en redes sociales y a empezar a cocinar! Seguro que esta primera tarta te sale genial. Una receta sana, barata y asequible para todos.