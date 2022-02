Estas son las estrategias a seguir para mantener el peso perdido

Insistir a pesar de los contratiempos, recordar cómo era su vida antes de perder peso y centrarse en la salud. Estos son algunos de los secretos de las personas que han perdido peso y han sido capaces de mantenerlo, tal y como publican sus autores en ‘Obesity: The Journal of The Obesity Society’, un nuevo estudio de la Universidad Politécnica Estatal de California basado en el aprendizaje automático.

Los más de 6.000 participantes que hablaron sobre su experiencia en ese estudio eran miembros de Weight Watchers (WW) y habían perdido más de 15 kilos de media y se habían mantenido durante al menos tres años. Respondieron preguntas sobre sus motivaciones actuales y pasadas y las estrategias que siguieron en su vida para alcanzar ese resultado.

Con estas respuestas, los investigadores utilizaron el aprendizaje automático y las agruparon por temas. Suzanne Phelan, profesora del Departamento de Kinesiología y Salud Pública de Cal Poly que dirigió el estudio, señaló que “uno de los hallazgos más impresionantes fue la forma en que las personas que mantenían la pérdida de peso describieron la perseverancia frente a los contratiempos”.

“Las personas que mantienen su peso ven los contratiempos como parte de su viaje exitoso. Los contratiempos no se describieron como fracasos. Los veían como una interrupción temporal en su camino. Muchos mantenedores de la pérdida de peso midieron el éxito general basándose en los objetivos a largo plazo”.

Cabe destacar que los encuestados mencionaron a menudo como razones para perder peso problemas de salud tales como la diabetes y las enfermedades cardíacas. Otros citaron la preocupación por la movilidad, la apariencia, las sugerencias de la familia o los amigos y la necesidad de cambiar porque a menudo se sentían cansados.

Además, ofrecieron consejos a otras personas que estuvieran atravesando su propio viaje de salud y pérdida de peso. Muchos dijeron que la perseverancia era esencial para superar los inevitables contratiempos, así como la reflexión sobre las experiencias pasadas. Las personas que mantienen la pérdida de peso también describieron el seguimiento constante de la ingesta de alimentos como una habilidad esencial dentro de un estilo de vida saludable.

Creen que los cambios más importantes que trae la bajada de peso son la reducción del dolor, el estado médico, la confianza, el sentirse más a gusto y cómodo mental y físicamente, la forma física y la imagen corporal. También describen las consecuencias de la pérdida de peso como retos relacionados con el coste de la compra de ropa nueva, las críticas inesperadas de los demás, la piel flácida y el esfuerzo necesario para mantener un estilo de vida saludable.

Estos resultados, subrayan los investigadores, pueden llevar a cambiar los temas en los que se hace hincapié cuando se aconseja a las personas sobre cómo mantener la pérdida de peso. “Como intervencionista e investigadora del estilo de vida, me entusiasma pensar en cómo promover la perseverancia, fomentar el seguimiento de la ingesta y hacer que los cambios en el estado médico sean más destacados durante el viaje de pérdida de peso”, apunta Phelan.