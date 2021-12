¿Es realmente efectivo hacer ejercicio en ayunas?

Las modas aparecen cada vez con mayor rapidez en la sociedad, y con la misma se disuelven. En la actualidad, no es extraño conocer a alguien que hace deporte en ayunas, es decir, va al gimnasio o sale a entrenar antes de haber desayunado .

Como se suele decir, “cada persona es un mundo”, y es que todos contamos con un metabolismo diferente. Los posibles beneficios dependen de distintos factores y puede que en algunas personas funcionen y en otras no. “No se puede generalizar, ya que el ayuno no sienta bien a todos. En parte, es así porque no todos tenemos el mismo metabolismo”, declara Eva Ferrer, doctora de la Unitat de Medicina de l’Esport de l’Hospital Clínic i l’Hospital Sant Joan de Déu.

Es necesario llevar a cabo un chequeo en el que se detecten algunos problemas de salud que puedan afectar al funcionamiento del metabolismo. Tras este, el especialista podrá aclarar cuál es la rutina que mejor se adapte.