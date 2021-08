¿Es posible la depilación láser con la piel morena? Con estos consejos, sí

El verano es tiempo de calor, pero también de color (a poder ser, moreno). En cuanto aparecen los primeros rayos del sol estamos deseando sacar nuestra piel a relucir para conseguir ese bronceado tan ansiado durante el resto del año pero, con la exposición a las radiaciones solares y a las altas temperaturas, llega el momento de cuidarla más que nunca

Además, a todas nos encanta lucir unas piernas, unas axilas o unas ingles - por poner tan solo algunos ejemplos - perfectamente depilados, donde no haya ni un pelo fuera de su sitio. Una buena opción para eliminar de manera temporal el vello que tantos quebraderos de cabeza nos trae es, sin duda, la depilación láser.

Sin embargo, muy pocas se atreven con ella durante el verano porque no se puede tomar el sol ni antes ni después de someternos a una sesión de láser aunque, en realidad, no tienen por qué ser prácticas incompatibles siempre que se sigan ciertas precauciones para cuidar y proteger nuestra piel. Por ello, si no quieres prescindir de una piel libre de pelos durante tus vacaciones, pero también de un moreno radiante y seguro, te damos los consejos imprescindibles para que depilación láser y bronceado no sean, necesariamente, enemigos irreconciliables.