El ‘veneno’ que tienes que eliminar para perder peso de forma efectiva

En las redes sociales han vuelto a circular dietas para perder peso que son un auténtico peligro para nuestra salud. Algunas de ellas duran sólo cuatro días y no permiten comer nada que no sea verdura y carne a la plancha. Ni pescado, ni determinadas frutas, ni pan... Los nutricionistas siempre insisten en que para tener éxito a la hora de perder peso y al mismo tiempo no quebrantar nuesra salud, es imprescindible comer de todo y no abusar de nada. Y todo ello debe completarse con la práctica de algún deporte de manera regular, aunque sólo sea caminar media hora cada día.

Partiendo de estos consejos, a la hora de comenzar una rutina saludable hay un único alimento que debes quitar de tu alimentación parta poder conseguir resultados óptimos. Se trata del azúcar. Desterrando este producto de tu dieta conseguirás perder hasta cinco kilos en un solo mes. ¿Qué alimentos son los principales que debes eliminar? Bebidas azucaradas, bollería, productos industriales. Cuidar la alimentación en las comidas más importantes del día como el desayuno se traduce en resultados sorprendentes a corto plazo.

El comer sano no es sinónimo de ingerir solo ensaladas de lechuga y tomate ni pasar hambre a todas horas. Existen multitud de alimentos bajos en calorías que son un aliado fundamental para sobrellevar la dieta y emplear como snack entre comidas.

También es muy importante tener claro que hay que olvidarse del alcohol. Este tipo de bebidas son junto como los refrescos las que más engordan, además que pueden conllevar problemas para la salud. La cerveza, aunque no lo creas, es la que menos engordan y los cócteles o combinados los que más. También es fundamental alejarse de esos “placeres” para muchos como la bollería, las palmeras de chocolate y otros dulces que por muy sabrosos que sean, solo harán que ganemos kilos.