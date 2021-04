El tentempié ideal para comer entre horas y que no engorda.

Hay una creencia que dice que picar entre horas da al traste con cualquier dieta para perder peso. Los nutricionistas insisten en que eso es radicalmente falso. El problema no es picar entre horas, sino qué tipo de alimento elegimos para cometer ese ‘pecado’. Si optamos por un bombón o cualquier otro dulce, es obvio que daremos un paso atrás a la hora de adelgazar. Sin embargo hay otros tentempiés y ‘snacks’ naturales que no rompen en absoluto con una dieta saludable. Uno de ellos son los pepinillos. Además de no tener nada de grasa, tiene un efecto probiótico por lo que mejor la salud intestinal.

El pepinillo es rico en nutrientes y no engorda. No contiene grasa, apenas tiene proteínas y además aporta mucha agua, el 95% de su composición. Tiene 20 calorías por cada 100 gramos. Pero hay más: tiene fibra, minerales, vitamina A, C y del grupo B. Además. Tiene un efecto probiótico mejora la salud del intestino. Para los diabéticos también es una buena opción. No genera picos de glucosa en sangre gracias a que apenas tiene hidratos de carbono.

La mejor alternativa para picar entre horas son los encurtidos, tales como pepinillos o cebolletas, según la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición.

El alto contenido en agua de los pepinillos hidrata y ayuda a conseguir una sensación de saciedad. Además, su alto contenido en sodio intensifica la sed por lo que “obliga” a beber más agua.

A todas sus bondades nutricionales hay que añadir que se trata de un alimento asequible y de fácil conservación por lo que es muy socorrido tenerlo siempre en casa. Un truco a la hora de comprarlo: fijarse en el etiquetado y comprobar que solo tiene pepinillos, vinagre y sal.