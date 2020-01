Picar entre horas no es algo negativo per se. Todo depende de qué es lo que comamos y en qué cantidad lo hagamos. Si desayunamos temprano y no almorzamos hasta las tres de la tarde, es lógico, y además recomendable, que tomemos algo a media mañana. El problema está en ingerir algún alimento ultraprocesado y poco saludable. Las patatas fritas y las chocolatinas que sacamos de la máquina de venta automática que hay en nuestra oficina son sin duda el peor enemigo. Pero existen ‘snacks’ saludables y naturales que ‘matan’ el hambre y además no aporten calorías de más a nuestro organismo.

Uno de los aperitivos más habituales es comer una pieza de fruta, como un plátano o una manzana. Pero existe otra forma de disfrutar de este sabor. Un ejemplo es el ‘snack’ saludable de Mercadona que está causando furor entre los consumidores. Se trata de las bolsas de frutas deshidratadas. Las más populares son las de manzana, mango y piña. El secreto de su éxito está en que estos aperitivos son elaborados con frutas naturales a las que se le retirado el agua, pero no se le han añadido azúcares. Esto da como resultado un producto con las mismas propiedades que la fruta natural, pero presentado de una forma más sencilla de comer. Asimismo están indicados para personas intolerantes al gluten.

Muchas personas se preguntan si es real que las frutas mantengan sus propiedades una vez deshidratadas. La respuesta es que sí, aunque esto no quiere decir que dejemos de comer fruta fresca para volcarnos exclusivamente en este ‘snack’ saludable. La clave está en que durante este proceso no se le añada ningún tipo de azúcar. Por eso hay que revisar muy bien el etiquetado y asegurarnos de que no se aplica esta ‘trampa’.