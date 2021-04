El pan de hamburguesa más saludable: la alternativa de dos ingredientes

Hay ciertas comidas que consideramos caprichos porque sólo las consumimos en ocasiones especiales por creer que no son sanas. Un claro ejemplo son las hamburguesas, una comida que tiene una perjuicio que la relaciona con la comida rápida y menos saludable pero no es así, ya que la base de una hamburguesa completa y equilibrada es la elección de una buena carne y el pan.

Las propuestas de panes en los supermercados es muy amplia, ya que las primeras marcas apuestan por variantes ‘diet’ o ‘zero’ como alternativas más saludables . A pesar de que su contenido calórico es más bajo, no es la mejor opción, ya que la mejor alternativa es hacerlo uno mismo y cerciorarse de no usar ingredientes que no deseamos ingerir.

Una de las elecciones más simples para elaborar el pan es con dos ingredientes: claras de huevo, harina de avena y semillas (opcional).

La elaboración es muy sencilla, ya que basta con mezclar ambos ingredientes, una cucharada de harina de avena por cada clara de huevo. Con una sartén antiadherente o unas gotas de aceite para que la mezcla no se pegue, colocamos las masas, volteándolas hasta conseguir el grosor deseado.

El resultado final se asemejará al de los panes de hamburguesa tradicionales y el sabor será neutro, con lo cual podremos rellenar los panes de cualquier tipo de carne o vegetal, creando nuestra hamburguesa o sandwich a capricho.