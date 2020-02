El paciente infectado por coronavirus en Mallorca está aislado y no se descarta infección en su familia

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado el ciudadano británico que ha dado positivo en coronavirus en Palma de Mallorca está “sano” y aislado en el Hospital Universitario Son Espases.

“Ahora mismo esta bien de salud, con prácticamente ninguna sintomatología. Está sano, pero hay que mantenerlo en aislamiento”, ha señalado este domingo Simón en rueda de prensa tras conocerse el segundo caso positivo por coronavirus en España.

Aunque la familia del ciudadano británico ha dado negativo por coronavirus, Simón ha afirmado que el resto de la familia “puede haberse infectado y no haber dado positivo todavía”, por lo que ha subrayado que hay que hacerles “un seguimiento”. “No se puede descartar que vayan a dar positivo, por lo que hay que hacerles un seguimiento”, ha precisado.

En este sentido, ha añadido que las personas sanas “puede que estén en el hospital, pero no están hospitalizadas” y ha destacado que una niña de la familia “tiene un cuadro de gripe, que ha sido confirmado como gripe”. Simón no ha querido dar más datos sobre las personas sanas “para no generar problemas de privacidad”.

Las autoridades de Baleares, según ha indicado Simón, están tratando de identificar a todos los contactos “para hacer el seguimiento adecuado”. Así, ha explicado que los contactos estrechos tendrán un “seguimiento activo” y los contactos casuales tendrán que hacerse una autovaloración y en caso de tener síntomas notificarlo a las autoridades.

Para el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, la coordinación y la comunicación con la comunidad autónoma de Baleares “ha sido total”.

El caso del ciudadano británico que ha dado positivo en coronavirus ha sido infectado “aparentemente” en Francia, en una estación de esquí, aunque esta información, según ha manifestado Simón, “no es sólida”. “Parece ser que era un grupo que viajaron juntos”, ha dicho.

Asimismo, ha confirmado que el caso positivo no va a ser trasladado a una unidad de alto nivel de aislamiento y que se quedará en las Islas Baleares “en aislamiento” en el hospital, donde el personal “está suficientemente preparado”. “Para el tratamiento del coronavirus no es necesario una unidad de alto nivel de aislamiento”, ha precisado.

La familia británica llegó a las Islas Baleares el pasado 29 de enero, y el caso positivo “inició síntomas” a las 24/48 horas de llegar. “Tiene una sintomatología muy leve. Siendo un cuadro leve el riesgo también es menor, pero esto hay que valorarlo con mucho cuidado”, ha comentado Simón.

Al compararlo con el caso de la Gomera, el primer positivo por coronavirus en España, Simón ha resaltado que el seguimiento de los contactos “tiene que hacerse más o menos de la misma manera” en los dos casos ya que ambas situaciones “son muy parecidas”.

“Esto no implica un incremento de riesgo para nuestro país porque no ha habido transmisión en España”, ha defendido.

Por último, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias ha explicado que la epidemia por coronavirus en China “está siendo lo esperado” y que el número de casos en los últimos días “es un número algo menor”, aunque ha matizado que “es pronto para sacar conclusiones”.