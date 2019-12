Es uno de los propósitos más recurrentes de cara al nuevo año. El reto que siempre nos ponemos por delante, pero que muy pocas veces cumplimos. Hacer más ejercicio y comer mejor para perder peso. Pero, ¿para qué esperar al 1 de enero pudiendo empezar ahora mismo? Además lo podemos hacer con un ejercicio muy sencillo y barato que podemos hacer en nuestra propia casa. Una actividad ‘retro’ que nos recordará a los tiempos de la infancia, pero que no nos imaginamos lo efectiva que es para quemar calorías y complementar una dieta para adelgazar. Hablamos de saltar a la comba. ¿Cuál es la razón de su efectividad? Saltando vas a conseguir que tu corazón y por tanto tu metabolismo se aceleren.

Es un ejercicio que no necesitas ir al gimnasio para hacer. Lo puedes hacer en casa pero siempre debes tener en cuenta que tienes que hacerlo en un espacio diáfano (sobre todo si no tienes práctica y corres el riesgo de caídas), y durante varios minutos seguidos. Tampoco es necesario que empieces haciendo media hora. En esto (como en las carreras o en el simple paseo o en todo tipo de deportes) lo más importante de todo es que empieces poco a poco de tal manera que sea sencillo. Si el ejercicio te supone un gran sacrificio vas a acabar dejándolo de hacer y no vas a tener ganas de continuar.

Pero recuerda que no sólo de deporte vive el hombre. A la hora de perder peso y adelgazar también es importante que te fijes en otra cosa: lo que comes y lo que bebes.