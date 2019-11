El ejercicio de moda para perder peso en la madurez sin salir de casa

Los nutricionistas y los monitores deportivos aseguran que es importante dejar de hacer tanto ejercicio aeróbico y hacer un poco más de fuerza. Tus músculos a partir de esa edad (pero sobre todo una vez superados los 40), empiezan a perder fuerza y es importante que los sigas ejercitando. El cómo no puede ser más sencillo. Con ejercicios como este del que te hablamos y que se ha puesto de moda en internet y entre los famosos: las sentadillas.

Es uno de los propósitos que se hace al final de verano, en Año Nuevo y cuando se acerca la ‘operación bikini’. Todo el mundo ha dicho en alguna ocasión que quiere ir al gimnasio, pero son muy pocos los que establecen una rutina constante y consiguen aguantar más allá del primer mes de rigor. La paradoja es que para perder peso y estar en forma no es necesario salir de casa. Por supuesto que caminar es el deporte más saludable y recomendable. Pero existen ejercicios muy fáciles, cómodos y efectivos que resultan muy recomendables para personas que han entrado o se acercan a la madurez.

Se trata de algo que puedes hacer en tu casa y es que basta con que tengas una silla: las sentadillas. Eso sí, vigila que estés apoyando bien los pies y que la postura sea lo más correcta posible para evitar hacerte lesiones en la espalda. Es importante que lo hagas siempre tal y como mandan los monitores y los expertos en Educación Física porque así vas a poder llegar a buen puerto. Un ejercicio mal realizado no sólo no va a surtir efecto sino que lo que va a hacer es que además de no adelgazar te provoques lesiones que te dejen tirado durante un período importante de tiempo.